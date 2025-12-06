هجمات للمستوطنين بالضفة والاحتلال يقتحم نابلس وأريحا والخليل

نفذ مستوطنون إسرائيليون -اليوم السبت- سلسلة هجمات استهدفت تجمعات فلسطينية في مناطق متعددة بالضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اقتحامات لجيش الاحتلال وإصابات في صفوف المدنيين بأريحا ونابلس والخليل.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين شرق بلدة سعير شمال الخليل، مما أدى إلى إتلاف مساحات زراعية يعتمد عليها السكان في المواسم الزراعية والرعي.

وفي منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، أعاق مستوطنون حراثة أراضي المزارعين في وادي ماعين واستولوا على بذور مخصصة للموسم الحالي.

وامتدت الاعتداءات إلى قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، حيث اقتحم مستوطنون القرية وأطلقوا مواشيهم داخل أراضي المواطنين، في حين وثّقت المنظمة حادثة تقييد حركة رعاة في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس، ومنعهم من الوصول إلى مناطق الرعي.

كما شهدت قرية مخماس جنوب شرق القدس ضررا واسعا في أراضي الزيتون بعد إطلاق مستوطنين أبقارهم داخل المزارع.

وفي شمال الضفة، اقتحم مستوطنون تجمع الشجرة شرق بلدة دوما جنوب نابلس، مما أثار حالة من التوتر بين السكان، في سياق ما وصفته المنظمة باستمرار محاولات فرض وقائع استيطانية جديدة في المناطق الريفية.

وتشير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية إلى تنفيذ 621 اعتداء للمستوطنين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط.

اقتحامات واعتداءات

وبموازاة ذلك، أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء تعرضهم للضرب على يد الاحتلال قرب أريحا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي ذكرت أن الجنود أوقفوا الشبان الثلاثة على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه إفرايم واعتدوا عليهم، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وشهدت مدينة جنين وبلدات مجاورة سلسلة اقتحامات شملت تفتيش منازل واحتجاز شبان لساعات، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا غرب الخليل وأطلقت الرصاص والقنابل الغازية والصوتية في أحيائها.

إعلان

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة مادما جنوب نابلس، حيث أصيب رضيع لم يتجاوز عمره 20 يوما بحالة اختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

واقتحمت قوة إسرائيلية قرية المغيِّر شرق رام الله، حيث انتشر الجنود في أحياء القرية وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق متاجرهم بالقوة، وفق ما أفادت به مراسلة الجزيرة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من التوتر المستمر في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت -حسب بيانات رسمية فلسطينية- عن استشهاد 1088 فلسطينيا في الضفة وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألفا خلال العامين الماضيين، وسط تحذيرات من مزيد من التدهور في ظل استمرار العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية.