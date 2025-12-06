قتلى ومصابون في اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان

شهدت الحدود الأفغانية الباكستانية، ليل الجمعة، توترا جديدا بعد اندلاع اشتباكات مسلحة قرب معبر سبين بولدك في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين، بحسب ما صرح به مسؤول للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن القوات الباكستانية "هاجمت مواقع القوات الأفغانية"، مما دفع الأخيرة إلى الرد دفاعا عن أراضيها.

وأكدت مصادر مطلعة للجزيرة أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت نحو 4 ساعات قبل الإعلان عن انتهائها.

بدوره، اتهم رئيس دائرة الإعلام في ولاية قندهار علي محمد حقمال الجانب الباكستاني ببدء الأعمال العدائية واستخدام "المدفعية الخفيفة والثقيلة"، مما تسبب في أضرار لعدد من منازل المدنيين.

هجوم غير مبرر

وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني مشرف زيدي القوات الأفغانية بإطلاق "نار غير مبرر" عبر منطقة تشامان الحدودية، مؤكدا أن الجيش الباكستاني رد "بشكل مناسب وقوي"، وفق تعبيره.

وجاء تبادل إطلاق النار بعد يومين من فشل جولة جديدة من محادثات السلام بين البلدين، التي استضافتها السعودية، عقب سلسلة اجتماعات سابقة في قطر وتركيا.

ورغم اتفاق الجانبين على مواصلة الهدنة الهشة المبرمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الاشتباكات الأخيرة تمثل خرقا جديدا لها.

وتشهد العلاقة بين البلدين توترا متزايدا في الأشهر الأخيرة، إذ تتهم إسلام آباد مسلحين متمركزين في أفغانستان بتنفيذ هجمات داخل باكستان، من بينها تفجيرات انتحارية. في حين تنفي كابل هذه الاتهامات وتحمّل باكستان مسؤولية ضبط أمنها الداخلي.

وتُعد المواجهة الأخيرة امتدادا لسلسلة توترات سُجلت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت حينها عن نحو 70 قتيلا في أعنف اشتباكات حدودية منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021.