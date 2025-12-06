جنوب أفريقيا: لا يحق لأحد استبعادنا من مجموعة الـ20

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقي رونالد لامولا، اليوم السبت، إنه لا يحق لأي عضو استبعاد جنوب أفريقيا من مجموعة الـ20.

جاء ذلك في بيان ردا على إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيدعو بولندا إلى قمة مجموعة الـ20 المقرر عقدها في ميامي عام 2026 بدلا من جنوب أفريقيا.

ورفض لامولا الاتهامات الأميركية لبلاده قائلا إن جنوب أفريقيا عضو مؤسس لمجموعة الـ20، ولا يحق لأي عضو استبعادها من المجموعة من جانب واحد.

وأضاف لامولا أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة الـ20 ترتكز على مبدأ إشراك الدول الأفريقية ودول الجنوب العالمي بوصفها شركاء متساوين.

وأشار إلى أن ممثلي العديد من الدول، بينها الهند واليابان وألمانيا وفرنسا، أشادوا بحسن التنظيم والضيافة خلال القمة التي استضافتها جوهانسبورغ.

كما اعتبر أن جنوب أفريقيا حققت تقدما كبيرا في جميع المجالات خلال الأعوام الـ30 الماضية، رغم تاريخها الاستعماري الذي يمتد لـ300 عام والصدمات التي سببها نظام الفصل العنصري، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده تضاعف خلال هذه الفترة.

وأكد لامولا أن بلاده لا تزال منفتحة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة رغم كل شيء.

والأربعاء الماضي، اتهم روبيو الحكومة في جنوب أفريقيا بسوء الإدارة الاقتصادية والاستقطاب السياسي والفساد والموقف المناهض لأميركا في العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن تراجع الاقتصاد الجنوب الأفريقي بسبب التمييز العنصري ضد البيض أدى إلى خروج جوهانسبورغ من قائمة أكبر 20 اقتصادا صناعيا في العالم.

اتهامات أميركية

وأعلن روبيو، الأربعاء الماضي، أن جنوب إفريقيا، التي اتهمها بـ الاحتيال والتخريب"، لن توجه لها الدعوة لحضور اجتماعات مجموعة الـ20 خلال رئاسة الولايات المتحدة، وأن بولندا سيتم دعوتها بدلا منها لتحتل "مكانها الصحيح في المجموعة".

إعلان

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة غابت عن قمة مجموعة الـ20 التي استضافتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. وبرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاطعته للقمة بوجود أحداث عنف تستهدف البيض في جنوب أفريقيا، وهو ما نفته الأخيرة.

وزعم ترامب أن البيض، الذين يشكلون نحو 8% من سكان جنوب أفريقيا، تعرضوا لإبادة جماعية وصودرت أراضيهم.

وفي مايو/أيار الماضي، منحت الولايات المتحدة صفة لاجئ لمزارعي جنوب أفريقيا البيض، كما أعلنت أنها تعتزم اختيار معظم اللاجئين البالغ عددهم 7500 لاجئ الذين تستقبلهم العام المقبل من المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، بحجة التمييز العنصري المزعوم ضدهم.

يذكر أن البيض في جنوب أفريقيا ما زالوا يمتلكون أكثر من 70% من الأرض، بينما لا يمتلك السود في جنوب أفريقيا، الذين يشكلون نحو 80% من السكان، سوى 4% من الأرض، وفق تقارير إعلامية.

وأثار قانون نزع ملكية الأراضي 2024 الذي وقعه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، جدلا واسع النطاق لأنه يجيز نزع الملكية دون تعويض لتسريع إعادة توزيع الأراضي.