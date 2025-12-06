كندا تزيل سوريا من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"

أعلنت كندا، الجمعة، رفع اسم سوريا وهيئة تحرير الشام من "قوائم الإرهاب"، وذلك بعد أسابيع من خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة "الدول الأجنبية الراعية للإرهاب"، كما حذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة وأطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، من قائمة "الكيانات الإرهابية".

وذكرت الحكومة أن هذا الإجراء "يتماشى مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

كما أشارت إلى أن ذلك يأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا رفعتا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الشهر الماضي، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى رفعت معظم العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.