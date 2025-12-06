روسيا تقصف أهدافا حيوية في أوكرانيا وكييف تهاجم بأسراب المسيّرات

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالمسيرات والصواريخ الليلة الماضية وصباح اليوم السبت، وقالت كييف إن موسكو قصفت البنى التحتية للطاقة، ومركزا للسكة الحديد قرب العاصمة الأوكرانية.

وأعلنت سلطات خيرسون الأوكرانية اليوم السبت مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف روسي على المقاطعة.

من جانبها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم إن هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ أصابت البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق أوكرانية خلال الليل، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت الوزارة على تطبيق تليغرام أن أعمال الإصلاح الطارئة جارية بالفعل "حيثما تسمح ظروف السلامة. وشركات الطاقة تبذل كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن".

أما شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية فقالت اليوم إن مركزا للسكك الحديدية قرب العاصمة كييف تعرض لهجوم روسي كبير بطائرات مسيرة وصواريخ، مما ألحق أضرارا بمستودع وعربات القطارات.

ولم تبلغ السكك الحديدية عن سقوط أي قتلى أو جرحى جراء الهجوم الذي وقع ليلا في بلدة فاستيف.

وقالت الشركة على تطبيق تليغرام إنها اضطرت إلى إلغاء عدد من رحلات قطارات الضواحي قرب العاصمة ومدينة تشيرنيهيف في شمال شرق أوكرانيا.

وأبلغت أجهزة الطوارئ عن اندلاع حريق ووقوع دمار في المنطقة التي تضم محطة السكك الحديدية والمستودع، لكنها لم تخض في تفاصيل، وأشارت أيضا إلى وقوع هجوم على البنية التحتية في منطقة تشيرنيهيف.

هجمات أوكرانية

على الجانب الآخر استهدفت مسيرات أوكرانية منطقتي ريازان وفورونيج الروسيتين ليلا، ملحقة أضرارا مادية دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكره مسؤولون روس محليون اليوم السبت.

وأفاد حاكم ريازان، بافل مالكوف، بأن الهجوم أشعل حريقا على سطح مبنى سكني متعدد الطوابق، وسقط حطام الطائرات المُسيّرة على أرض منشأة صناعية، لكنه لم يذكر المنشأة بالاسم.

وكانت أوكرانيا قد صعدت هجماتها بالمسيرات في عمق روسيا، بهدف تدمير مصافي النفط والمستودعات وخطوط الأنابيب، وضربت المسيرات الأوكرانية ما لا يقل عن 17 مصفاة رئيسية هذا العام.

وفي منطقة فورونيج، قال الحاكم ألكسندر غوسيف إن ضربة بطائرة مسيرة ألحقت أضرارا بمحطة وقود ومدرسة وعدة مبانٍ سكنية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 10 مناطق خلال الليلة الماضية.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانس وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين، وفق تعبيرها.