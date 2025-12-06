انطلاق منتدى الدوحة ورئيس وزراء قطر يدعو لمنظومة دولية أكثر عدلا

انطلقت في العاصمة القطرية اليوم السبت النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى الدوحة، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت على أن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست معزولة عما يشهده العالم من تراجع احترام القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن العدالة باتت في كثير من الأحوال غائبة عن مسار القانون الدولي، مشيرا إلى أن الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام في العالم.

وأضاف أن عالمنا يشهد تفاقما غير مسبوق للأزمات بسبب غياب المساءلة، مؤكدا الحاجة إلى إعادة الثقة في القانون وإلى منظومة دولية أكثر عدلا.

ولفت إلى أن "العالم لا يحتاج مزيدا من الوعود، بل يحتاج عادلة تترجم الأقوال إلى أفعال"، متابعا أن غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي الحالي.

كذلك أضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن العالم يحتاج إلى عدالة يمارسها الجميع دون ازدواجية في المعايير، قائلا إن سياسات دولة قطر لا تميز بين الأطراف، في حين أنها تقف "إلى جانب ما يخدم الإنسان".

وبالحديث عن الوساطة، شدد على أنها ليست رفاهية سياسية، بل منهج راسخ لدولة قطر، معربا عن إيمان الدوحة بأن العدالة ليست غاية سياسية فحسب، بل ركيزة أساسية لصون القانون الدولي.

وأعلن أن دولة قطر نجحت بالتعاون مع شركائها بإحداث اختراق بين كولومبيا وجماعة "إي جي سي"، وذلك ما من شأنه أن يثبت أن الوساطة المسؤولة قادرة على حماية المدنيين.

اتفاق غزة

وخلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

ولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".

كما قال إن بلاده تؤمن بأن لديها دورا في استقرار المنطقة والعالم، وتطمح لحل النزاعات بالوساطة.

وفي بيان مشترك أصدرته كل من قطر والنرويج وإسبانيا وسويسرا، أُعلن أمس الجمعة أن الحكومة الكولومبية وجماعة "إي جي سي" اتخذتا خطوات مهمة نحو السلام.

وسبق أن أعلنت الدوحة توسطها في عملية بناء السلام بين حكومة كولومبيا وجيش غايتانيستا المعلن ذاتيا، أو ما يطلق عليه "إي جي سي" وذلك في إطار التزام الدوحة الثابت بـ"حل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار على الصعيد الدولي".

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يحتضن فندق شيراتون الدوحة جلسات المنتدى، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس.

وتشارك في المنتدى شخصيات سياسية مثل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

كما يحضره رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.

وإجمالا، يشارك في المنتدى في نسخته الحالية أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.