صحف عالمية: تدمير ممنهج لمباني غزة وأوروبا تتأهب للدفاع عن نفسها

تناولت صحف ومواقع عالمية عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، في حين سلط بعض الضوء على دعوات أوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لإنقاذ أوكرانيا وتأمين مستقبل القارة.

ورصدت صحيفة "لوموند" الفرنسية قيام قوات الاحتلال بتسوية المناطق التي يُفترض انسحابها منها بالأرض، حيث نشرت صورا للأقمار الصناعية تظهر عمليات تدمير ممنهجة وواسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينتي رفح وشرق خان يونس.

وأكدت الصحيفة أنها تحققت عبر الصور الجوية وشهادات السكان من تدمير عشرات المباني في مناطق متعددة أخرى، شملت مخيم البريج وسط القطاع وحي الشجاعية، مشيرة إلى أن هذه العمليات التدميرية تجري بالتزامن مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الشأن ذاته، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا رسميا، لكنه لم يضع حدا للغارات الجوية اليومية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، مخلفة قتلى في صفوف حماس ومدنيين بينهم أطفال.

وأشار المقال إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة دولية، مستدركا بأن الظروف الحالية على الأرض تجعل من الصعب توقع حدوث أي من ذلك.

وفي صحيفة "الغارديان" البريطانية، تساءل الكاتب تيموثي غارتون آش عن قدرة أوروبا وحدها على إنقاذ أوكرانيا من "بوتين وترامب"، مؤكدا أن استخدام الأصول الروسية المجمدة وزيادة الإنتاج الدفاعي وتعميق العلاقات الأوروبية كفيل بتأمين مستقبل القارة.

خيانة أميركية

وشدد الكاتب على ضرورة تحمل الأوروبيين مسؤولية تمكين كييف من الصمود في وجه الهجوم الروسي وما وصفه بـ"الخيانة الدبلوماسية" المحتملة من واشنطن، لافتا إلى أن دفاع الأوروبيين عن أوكرانيا هو في الواقع دفاع عن أنفسهم أيضا.

من جانب آخر، تطرق موقع "ذا هيل" إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند، معتبرا إياها اختبارا حقيقيا لنيودلهي في الموازنة بين علاقاتها مع واشنطن وموسكو، في وقت تقود فيه الولايات المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقل التقرير تحذيرات مراقبين من تداعيات هذه الزيارة وتوسيع الشراكة الروسية الهندية على علاقات نيودلهي بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الهند تخوض مفاوضات تجارية بالغة الأهمية لصادراتها مع الأطراف الغربية وتواجه ضغوطا لمراجعة موقفها.

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة ترامب نفذت 22 ضربة عسكرية ضد مهربي مخدرات مشتبه بهم في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 87 شخصا.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تواجه تدقيقا متزايدا بشأن هذه العمليات التي انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، خاصة مع عدم العثور على ناجين في بعض الحوادث رغم استمرار عمليات البحث لأيام.

ورصدت مجلة "نيوزويك" عبر تحليل صور حديثة للأقمار الصناعية تعزيز الصين لسيطرتها على بحر جنوب الصين المتنازع عليه، من خلال دعم الجزر الاصطناعية بقدرات عسكرية جديدة وبنية تحتية دفاعية واستخبارية متطورة لمواجهة التحدي الأميركي في المنطقة.