توقيف 6 لبنانيين إثر اعتداء على دورية أممية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت توقيف 6 مواطنين بتهمة الاعتداء على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، جنوبي البلاد.

وقال في بيان نشره على منصة شركة "إكس" إن عددا من المواطنين اعتدوا على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على طريق الطيري – بنت جبيل، مما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وأضاف: باشر الجيش فورا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات 6 متورطين في الاعتداء.

وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.

وأشار البيان إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.

وانتشرت قوة اليونيفيل للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي 1701 الذي صدر إثر النزاع العسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2006.

وتوصلت إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية أميركية وفرنسية، بعد عام من العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ورغم سريان الاتفاق، لا تزال إسرائيل تنفذ غارات يومية على مناطق مختلفة في لبنان، كما أبقت على قواتها في 5 تلال بالجنوب.