توقيف 4 نشطاء لطخوا صندوق عرض التاج البريطاني بالطعام

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها اعتقلت أربعة أشخاص في برج لندن بعد إلقاء طعام على صندوق عرض يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري، مضيفة أنه تم غلق جزء من المبنى التاريخي يضم جواهر التاج الملكي أمام الجمهور.

ونشرت مجموعة تدعى "استعيدوا السلطة"، والتي تصف نفسها بأنها مجموعة مقاومة مدنية، لقطات للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن اثنين من أعضائها لطخا صندوق العرض بفطيرة التفاح والكاسترد.

وقالت المجموعة إن احتجاجها هدفه تسليط الضوء على مطالبتها الحكومة بفرض ضرائب على الأثرياء.

وقالت شرطة لندن -في بيان- إنه تم اعتقال أربعة محتجين بعد ورود تقارير عن الأضرار الجنائية التي لحقت بصندوق العرض قبل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل.

وأضافت "جرى احتجازهم. وأغلق بيت الجواهر أمام الجمهور في وقت تستمر فيه تحقيقات الشرطة".

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets. We need a House of the People to tax the rich. Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

ويضع الملك تشارلز تاج الدولة الإمبراطوري في بعض المناسبات الرسمية، مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان. ووضعه أيضا عند عودته إلى قصر باكنغهام بعد تتويجه في كنيسة وستمنستر عام 2023.

وقالت مؤسسة القصور الملكية التاريخية، التي تدير برج لندن الذي يعود عمره إلى ألف عام، إن موظفيها تعاملوا مع هذه الواقعة بسرعة. وأُغلق المبنى لفترة وجيزة بينما كانت الشرطة تجري تحقيقاتها، مشيرة إلى أن "جواهر التاج لم تتضرر".