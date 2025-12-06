أخبار|المملكة المتحدة

توقيف 4 نشطاء لطخوا صندوق عرض التاج البريطاني بالطعام

A handout photo taken on and released by Take Back Power on December 6, 2025, shows supporters of the civil resistance group holding a banner reading 'Democracy has crumbled - Tax The Rich' after they smothered dessert and custard over the case containing the Crown Jewels, at the Tower of London.
المحتجون حاولوا من خلال هذه الخطوة تسليط الضوء على مطالبتهم الحكومة بفرض ضرائب على الأثرياء (الفرنسية)
Published On 6/12/2025
آخر تحديث: 19:56 (توقيت مكة)

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها اعتقلت أربعة أشخاص في برج لندن بعد إلقاء طعام على صندوق عرض يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري، مضيفة أنه تم غلق جزء من المبنى التاريخي يضم جواهر التاج الملكي أمام الجمهور.

ونشرت مجموعة تدعى "استعيدوا السلطة"، والتي تصف نفسها بأنها مجموعة مقاومة مدنية، لقطات للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن اثنين من أعضائها لطخا صندوق العرض بفطيرة التفاح والكاسترد.

وقالت المجموعة إن احتجاجها هدفه تسليط الضوء على مطالبتها الحكومة بفرض ضرائب على الأثرياء.

وقالت شرطة لندن -في بيان- إنه تم اعتقال أربعة محتجين بعد ورود تقارير عن الأضرار الجنائية التي لحقت بصندوق العرض قبل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل.

وأضافت "جرى احتجازهم. وأغلق بيت الجواهر أمام الجمهور في وقت تستمر فيه تحقيقات الشرطة".

ويضع الملك تشارلز تاج الدولة الإمبراطوري في بعض المناسبات الرسمية، مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان. ووضعه أيضا عند عودته إلى قصر باكنغهام بعد تتويجه في كنيسة وستمنستر عام 2023.

وقالت مؤسسة القصور الملكية التاريخية، التي تدير برج لندن الذي يعود عمره إلى ألف عام، إن موظفيها تعاملوا مع هذه الواقعة بسرعة. وأُغلق المبنى لفترة وجيزة بينما كانت الشرطة تجري تحقيقاتها، مشيرة إلى أن "جواهر التاج لم تتضرر".

المصدر: رويترز

