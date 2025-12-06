تحقيق فرنسي بعد تحليق مسيرات فوق قاعدة للغواصات النووية

فتحت النيابة العسكرية في مقاطعة رين غربي فرنسا، أمس الجمعة، تحقيقا قضائيا عقب رصد تحليق طائرات مسيّرة فوق قاعدة إيل لونغ البحرية على الساحل الأطلسي الشمالي والتي تضم غواصات نووية.

وتقع قاعدة إيل لونغ في خليج بريست في غرب فرنسا وتعتبر إحدى أكثر المنشآت العسكرية حساسية في البلاد، والمرتكز الأساسي لمنظومة الردع النووي حيث تؤوي الغواصات النووية القاذفة للصواريخ البالستية التابعة لقوة الردع النووي الفرنسية، على ما أفاد الدرك الفرنسي.

وتؤمن هذه القاعدة التي تحظى بحماية 120 عنصرا من الدرك البحري بالتنسيق مع مشاة البحرية، صيانة الغواصات النووية الفرنسية الأربع القاذفة للصواريخ البالستية، والتي تتناوب بشكل دائم بمعدل غواصة على الأقل في البحر لضمان الردع النووي.

وأوضحت محافظة البحرية للمحيط الأطلسي أنّ القرار اتُّخذ بعدما تبيّن أن 5 مسيرات حلقت مساء الخميس فوق تلك المنطقة المحظورة التي تضم الغواصات النووية الحاملة للصواريخ، مما أدى إلى تفعيل نظام مكافحة الطائرات المسيرة والبحث، في حين قامت كتيبة مشاة البحرية المكلفة حماية القاعدة بإطلاق طلقات تشويش إلكتروني باتجاه المسيّرات، من دون استخدام الذخيرة الحية.

وبحسب السلطات البحرية في المنطقة، فإن البُنى التحتية الإستراتيجية لم تتعرّض لأي تهديد مباشر، لكنّ حساسية الموقع فرضت تعبئة فورية لوحدات الحماية.

وليس من النادر أن تحلق طائرات بدون طيار في هذه المنطقة المحظورة. ففي ليل 17 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أُبلغ عن تحليق مسيرة "فوق شبه جزيرة كروزون" التي تضم قاعدة ليل لونغ، لكن بدون الإشارة إلى تحليق فوق موقع عسكري.

وتزايد الإبلاغ عن تحليق مسيرات فوق المطارات وغيرها من المواقع الحساسة من بينها مواقع عسكرية، في الأشهر الأخيرة في شمال أوروبا. ويوجه قادة الدول المعنية أصابع الاتهام إلى موسكو.