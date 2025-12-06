الشرع يزور مقر شبكة الجزيرة في قطر

زار الرئيس السوري أحمد الشرع شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم السبت، حيث التقى المدير العام للشبكة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، وعدد من مديري القنوات.

وأجرى الرئيس الشرع، عقب الاجتماع، جولة في قناتي الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية، اطّلع خلالها على استوديوهات البث وأحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأخبار.

كما رافق الشرع خلال جولته وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

💠 الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني المدير العام لشبكة الجزيرة يستقبل الرئيس أحمد الشرع في مقر شبكة الجزيرة ضمن جولة على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين pic.twitter.com/rX3jeDW8L6 — SyriaNow – سوريا الآن (@AJSyriaNow) December 6, 2025

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السوري على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال منتدى الدوحة 2025.

ومساء الجمعة، وصل الشرع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى، الذي ينعقد بشعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.