الشرع يزور مقر شبكة الجزيرة في قطر

الشرع (يسار) التقى المدير العام لشبكة الجزيرة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني (الجزيرة)
Published On 6/12/2025
آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)

زار الرئيس السوري أحمد الشرع شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم السبت، حيث التقى المدير العام للشبكة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، وعدد من مديري القنوات.

وأجرى الرئيس الشرع، عقب الاجتماع، جولة في قناتي الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية، اطّلع خلالها على استوديوهات البث وأحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأخبار.

كما رافق الشرع خلال جولته وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السوري على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال منتدى الدوحة 2025.

ومساء الجمعة، وصل الشرع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى، الذي ينعقد بشعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

المصدر: الجزيرة

