أخبار|قطر

الشرع يزور مقر شبكة الجزيرة في قطر

زيارة الشرع لقناة الجزيرة - المصدر: حساب الرئاسة السورية على إكس
الشرع أثناء زيارته مقر شبكة الجزيرة الإعلامية في قطر (الرئاسة السورية على إكس)
Published On 6/12/2025
|
آخر تحديث: 14:43 (توقيت مكة)

حفظ

زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، مقر شبكة الجزيرة في قطر على هامش زيارته الرسمية للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة بنسخته الـ23.

والتقى الشرع في مقر الشبكة المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني.

كما اطّلع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أقسام قناة الجزيرة وآليات العمل الإعلامي فيها.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السوري على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال منتدى الدوحة 2025.

ومساء الجمعة، وصل الشرع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى، الذي ينعقد بشعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

المصدر: الجزيرة

إعلان