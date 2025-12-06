الشرع يزور مقر شبكة الجزيرة في قطر

زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، مقر شبكة الجزيرة في قطر على هامش زيارته الرسمية للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة بنسخته الـ23.

والتقى الشرع في مقر الشبكة المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني.

كما اطّلع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أقسام قناة الجزيرة وآليات العمل الإعلامي فيها.

الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني المدير العام لشبكة الجزيرة يستقبل الرئيس أحمد الشرع في مقر شبكة الجزيرة ضمن جولة على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين pic.twitter.com/peqY8fgQAj — SyriaNow – سوريا الآن (@AJSyriaNow) December 6, 2025

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس السوري على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال منتدى الدوحة 2025.

ومساء الجمعة، وصل الشرع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2025.

وعلى مدار يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى، الذي ينعقد بشعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.