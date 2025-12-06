الشرع: سوريا تحولت من مُصدر للأزمات إلى نموذج للاستقرار

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح وتحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مشيرا إلى أن كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة تصب في المصلحة العامة السورية.

وأضاف الشرع -خلال إحدى جلسات اليوم الأول من "منتدى الدوحة"- أن سوريا تحتاج الآن إلى بناء مؤسسات مستقرة، وهو ما يضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة.

وأكد أن سوريا ليست جاهزة، في هذا الوقت، لإجراء انتخابات، ورغم ذلك خاضت انتخابات "تناسب المرحلة الانتقالية".