دهم واعتقالات بالضفة ومستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة شنت خلالها حملة اعتقالات، في الأثناء واصل المستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم على المزارعين الفلسطينيين لمنعهم من حرث وزراعة أراضيهم.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبي الخليل، ونشرت آلياتها العسكرية في شوارع المدينة ونصبت الحواجز عليها، ودهمت منازل فلسطينيين واعتقلت فلسطينيا، ورافق عملية الاقتحام تحليق مسيّرة لمراقبة المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل وأطلقت قنابل الغاز المدمع. ودهمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت أمر شمالي الخليل وفتشت أحياء متفرقة منها.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت كذلك مدينة البيرة وسط الضفة الغربية ودهمت عدة أحياء في منطقة جبل الطويل، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت والغاز قبل انسحابها.

وفي قرية كفر مالك قضاء رام الله، اندلعت مواجهات أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز وانتشر الجنود في عدد من أحياء القرية قبل انسحابهم.

كما أفادت مراسلة الجزيرة باندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما قضاء رام الله أيضا.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت متأخر أمس الجمعة بلدة بدّو شمال غربي القدس المحتلة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة خلال اقتحامها البلدة، وذلك قبل أن تعتقل عددا من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة برقين، غربي مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين.

اعتداءات المستوطنين

في الأثناء، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين حيث حاول مستوطنون من بؤرة شمعون في بلدية يطا في محافظة الخليل منع أصحاب أرض فلسطينية من حراثتها بدعوى حماية خط مياه وضعوه حديثا، قبل أن تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة وتصادر مفاتيح الجرارات الزراعية.

كما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في قرية الزويدين في بادية يطا جنوبي الخليل. وأفاد مراسل الجزيرة بأن المستوطنين اعترضوا المزارعين ومنعوهم من مواصلة زراعة الأرض، واعتدوا عليهم تحت حماية قوات الاحتلال.

وقالت هيئة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا نحو 621 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.