اجتماع أميركي أوكراني "مثمر" ومواصلة محادثات إنهاء الحرب مع روسيا

قال مستشارون للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون أوكرانيون إنهم سيواصلون اليوم السبت المناقشات حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد المحادثات التي جرت خلال اليومين الماضيين وحققت بعض التقدم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الطرفين "اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل".

وأضاف البيان أن الطرفين "اتفقا أيضا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".

وذكرت الوزارة أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب أجريا مناقشات بناءة مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن مسار سلام دائم في أوكرانيا، وأن المباحثات تناولت أيضا نتائج اجتماع الجانب الأميركي مع الروس وخطوات إنهاء الحرب.

وأوضحت أن الجانبين استعرضا أجندة دعم إعادة إعمار أوكرانيا والمبادرات الاقتصادية بين واشنطن وكييف، وأن الجانب الأوكراني أكد على أن أولوية كييف هي ضمان التوصل إلى تسوية تحمي استقلالها وسيادتها.

تفاؤل بالبيت الأبيض

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن ويتكوف أجرى محادثات مثمرة مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في ميامي بولاية فلوريدا الخميس.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن "اجتماع أمس بين الممثلين الأميركيين والأوكرانيين في ميامي كان مثمرا، وتم إحراز تقدم"، وإنهم سيجتمعون مرة أخرى بعد تقديم إفادة لقادة البلدين.

وقال مصدر ثان، غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن ويتكوف وكوشنر التقيا مسؤولين أوكرانيين لإطلاعهم على اجتماعهما في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن الاجتماعات، التي تجري في مكان لم يكشف عنه في ميامي، لم تكن جلسات تفاوض رسمية تركز على خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة. واتفق المسؤولون الأوكرانيون والأميركيون على إجراء المحادثات قبل اجتماع بوتين.

وقال يوري أوشاكوف، كبير مستشاري السياسة الخارجية في الكرملين، أمس الجمعة، إن بوتين وويتكوف حققا مستوى من التفاهم جعل مناقشاتهما "ودية حقا".

والتقى بوتين كلا من ويتكوف وكوشنر لمدة 5 ساعات في الكرملين، وركزا على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وقد وصف بوتين في وقت لاحق المحادثات بأنها "مفيدة للغاية".