مستشار ماكرون: إعمار غزة يجب ألا يكون صفقة تجارية

شدد مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط عوفر برونشتاين على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والالتزام ببنود اتفاقية شرم الشيخ، مؤكدا أهمية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات ضخمة وبأسرع وقت ممكن.

وقال برونشتاين -في حديث للجزيرة على هامش منتدى الدوحة- إن الرؤية الفرنسية لليوم التالي تقوم على احترام المراحل الثلاث للاتفاق من أجل ضمان استقرار غزة.

وأشار إلى اختلاف الرؤى بين التصور الأميركي ونظيره الفرنسي في مرحلة إعادة الإعمار، إذ اعتبر أن واشنطن تتعامل مع المخطط على أنه "صفقة تجارية" وتتعامل معه من منظور اقتصادي، في حين تركز باريس على الإنسان واحتياجاته في المرحلة المقبلة، وفق تعبيره.

وكشف أنه أعد ملفا بعنوان "تخيلوا غزة" (Imagine Gaza) لإعطاء الأمل للغزّيين الذين عانوا من الحرب، لافتا إلى إصابة نحو 30 ألف شخص ببتر الأطراف وتدمير 40% من مساحة القطاع بالكامل.

وقال برونشتاين إن المشروع حصل على موافقة الرئيس الفرنسي، ويأمل أن يمر عبر البنك الدولي، مضيفا أن إعادة الإعمار تحتاج إلى نحو 53 مليار دولار، معتبرا أن المبلغ "ليس ضخما" مقارنة بما تنفقه دول المنطقة على شراء السلاح.

وتساءل المسؤول الفرنسي عن سبب التردد في الاستثمار في مستقبل قطاع غزة في مجالات أساسية مثل السكن والصحة والتعليم.

وأشار إلى أن خطة الإعمار تتضمن إعادة تشغيل المطار والموانئ والمستشفيات والمدارس، إلى جانب استغلال حقول النفط قبالة شواطئ غزة، معتبرا أن تسلّم السلطة الفلسطينية للإدارة يشكّل خطوة محورية "كي يستعيد الفلسطينيون مصيرهم".

وفي سياق متصل، تحدث برونشتاين عن "حقبة جديدة في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى تغيرات متسارعة في سوريا.

وأشاد بدور قطر في دعم الترتيبات الجديدة في دمشق، مؤكدا أن على سوريا وإسرائيل "إيجاد حل"، لأن السلام -بحسب تعبيره- لن يتحقق إلا عبر اتفاق واضح وملزم للطرفين.