عصفورة يتقدم على نصر الله بفارق ضئيل في رئاسية هندوراس

استعاد نصري عصفورة المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في هندوراس -والذي حاز على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- تقدمه بفارق ضئيل على منافسه سلفادور نصر الله أمس الخميس مع استمرار فرز الأصوات لليوم الرابع على التوالي بين المتنافسيْن ذوي الأصول الفلسطينية.

ووفقا للمجلس الوطني للانتخابات، تصدّر عصفورة البالغ (67 عاما) والعضو في الحزب الوطني بعد فرز 86.76% من الأصوات مساء أمس بنسبة 40.24% مقابل 39.41% لمنافسه نصر الله المذيع التلفزيوني (72) عاما والعضو في الحزب الليبرالي.

وبينما تعرّض المجلس الوطني لانتقادات من الرئيس الأميركي بسبب "البطء الشديد" في عمليات الفرز قالت رئيسة المجلس آنا باولا هول إن المجلس يعمل على سحب سجلات النظام الإلكتروني التي لم يكن بالإمكان إرسالها إلى الخادم المركزي بسبب عطل في يوم الانتخابات.

وأضافت هول -التي طلبت من المرشحين التحلي بالصبر- "كل هذا سيكتمل وسيكتمل الفرز النهائي بنسبة 100%"، معتبرة أن "التسرع في بعض الأحيان عدو الشرعية"، وتعهد المجلس الوطني بأن تعبر النتيجة النهائية عن "الإرادة الشعبية بدقة".

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات الثلاثاء الماضي إن بطاقات الاقتراع لا تزال تأتي من مناطق نائية، بعضها لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحمير أو القوارب، وربما يكون الفائز أُعلن بعد أيام قبل وصول البطاقات.

ومن الناحية القانونية، أمام المجلس الوطني للانتخابات شهر واحد لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في هندوراس في جولة واحدة، وينبغي للفوز بها تحقيق أغلبية بسيطة.

ومهما كانت النتيجة في هندوراس فإن الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي كانت بمثابة هزيمة واضحة للحزب اليساري الحاكم الذي تتخلف مرشحته ريشي مونكادا بفارق 20 نقطة عن المتصدر.

ومن المرجح أن يؤدي تحول هندوراس نحو اليمين إلى تعزيز النفوذ الأميركي في بلد كان يتطلع بشكل متزايد إلى الصين في ظل الحكومة الأخيرة.

وتُعد هندوراس واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية فقرا وعنفا، وقد هاجر الكثير من مواطنيها شمالا إلى الولايات المتحدة هربا من تلك المصاعب.

واتهم ترامب -الذي يشكك بشكل روتيني في نزاهة الانتخابات التي لا تتوافق نتائجها مع ما يريده- السلطات الهندوراسية بـ"محاولة تغيير" النتائج، مهددا بـ"تدفيعها ثمنا باهظا" إذا فعلت ذلك.

وأصبح ترامب صريحا بشكل متزايد في دعمه حلفاءه بالمنطقة بعد أن هدد بقطع المساعدات عن الأرجنتين وهندوراس إذا لم تفز اختياراته.