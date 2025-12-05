قناة بريطانية تدفع تعويضات لـ"الإغاثة الإسلامية" بعد اتهامات كاذبة

تلقت منظمة "الإغاثة الإسلامية عبر العالم" اعتذارًا علنيًا، وحصلت على تعويضات مالية من قناة "جي بي نيوز" البريطانية، وذلك بعد أن بثت الأخيرة مزاعم لا أساس لها تتعلق بتمويل الإرهاب.

وفي فبراير/شباط الماضي، زعم أحد ضيوف هذه القناة أن "الإغاثة الإسلامية" قامت بتمويل جماعات إرهابية في الشرق الأوسط، وأنها جزء من أجندة أكبر تهدف إلى تعزيز التطرف والتشدد.

وعقب بيان قُرئ في جلسة علنية بالمحكمة الملكية للعدل -في لندن– أكدت خلاله المحكمة أن الادعاءات التي بُثَّت لا أساس لها من الصحة، أزالت قناة "جي بي نيوز" البث المُسيء والمنشورات المرتبطة به من موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهّدت بعدم تكرار مثل هذه الادعاءات الكاذبة، كما بثّت اعتذارًا كاملًا، ووافقت على دفع التعويضات والتكاليف اللازمة.

وبدوره، قال المتحدث باسم المنظمة "نحن سعداء بأن هذه القضية وصلت إلى نتيجة مُرضية من خلال الاعتذار الذي تم بثه سابقًا، والآن من خلال هذا البيان في جلسة علنية أمام المحكمة، بعد أن عانينا خلال العام الماضي من زيادة في ترويج ادعاءات لا أساس لها ضد الإغاثة الإسلامية".

وأضاف: في وقت سابق من هذا العام أيضًا، اعتذرت صحيفة "ديلي ميل" عن نشر ادعاءات مشابهة، والآن اضطرت قناة "جي بي نيوز" إلى القيام بالأمر نفسه.

وأردف قائلا "مهمتنا تقديم المساعدات الإنسانية في أكثر المناطق اضطرابًا حول العالم، وخلال القيام بدورنا هذا فقدنا عددًا من زملائنا الذين قُتلوا في هجمات إرهابية. ونظرًا لهذه الحقيقة، فإن استمرار ترويج مثل هذه الادعاءات الكاذبة أمر مُسيء للغاية، بل قد يُعرِّض حياة موظفي الإغاثة والمجتمعات التي نخدمها للخطر".