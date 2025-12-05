قمة قريبة بين ترامب وبوتين وتحذيرات أوروبية لأوكرانيا

قال مسؤول روسي إن قمة تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب قد تكون قريبة جدا، وذلك في الوقت الذي انتهت فيه محادثات مسؤولين أوكرانيين في فلوريدا الأميركية لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وسط توترات ميدانية وقصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن موسكو وواشنطن تتقدمان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية بمشاركة الرئيس بوتين.

وأضاف أوشاكوف أن الأوروبيين لا يساعدون في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، لافتا إلى أنهم يطرحون باستمرار مطالب غير مقبولة لموسكو.

وكان الكرملين قال إن روسيا تترقب ردا من الولايات المتحدة بشأن المحادثات التي جرت بين بوتين وممثلين عن واشنطن الأسبوع الماضي. ولم يحدد الكرملين موعدا لاجتماع آخر بين روسيا والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وعلى الصعيد الآخر، انتهت في ساعة مبكرة اليوم الجمعة المحادثات في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية بين المبعوثين الأوكرانيين والأميركيين لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقام بتمثيل أوكرانيا في المحادثات سكرتير مجلس الأمن القومي رستم عميروف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة أندري هناتوف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في خطاب مساء أمس الخميس- إن الوفد الأوكراني يسعى لاستيضاح ما تمت مناقشته في موسكو الثلاثاء الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

تحذيرات أوروبية

وعلى الصعيد الأوروبي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن القادة الأوروبيين وجهوا في الأيام الأخيرة تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس الأوكراني، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين الماضي بين زيلينسكي وقادة أوروبيين منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

إعلان

وطالب القادة الأوروبيون الرئيس الأوكراني بعدم الرضوخ لمطالب روسيا دون التزامات أمنية أميركية. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أوروبيين القول إن مسؤولين في وزارة الحرب الأميركية أعدوا خططًا بشأن تعهدات أمنية محتملة من واشنطن، ولكن لم يُتخذ قرار سياسي بشأن الالتزام بها.

في غضون ذلك، قال ماكرون -اليوم الجمعة- إن الوفاق بين أوروبا والولايات المتحدة ضروري لدعم أوكرانيا، مضيفا أنه "لا يوجد انعدام للثقة"، ونفى تقريرا يفيد بأنه حذر من احتمال خيانة واشنطن لأوكرانيا.

وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة إلى الصين "الاتحاد بين الأميركيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمر ضروري. وأقولها مرارا وتكرارا، علينا العمل معا".

وتابع "نرحب بجهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة وندعمها. الولايات المتحدة بحاجة إلى الأوروبيين لقيادة هذه الجهود الرامية للسلام".

ودعا ماكرون إلى زيادة الضغوط على روسيا.

هجمات متبادلة

وفي التطورات الميدانية، أفادت وسائل إعلام روسية بتعرض مجمع "غروزني سيتي" في العاصمة الشيشانية لهجوم بمسيّرات أوكرانية. وأظهرت صور اندلاع حريق في عدة طوابق من أحد أبراج المجمع.

وفي السياق ذاته، علّقت هيئة الطيران الفدرالية الروسية حركة الطيران في مطار غروزني لفترة قصيرة، قبل أن يعود المطار لعمله بشكل طبيعي.

وفي روسيا أيضا، قال مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك -اليوم الجمعة- إن هجوما أوكرانيًّا بطائرات مسيّرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر آزوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 41 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة كراسنودار حيث يقع الميناء.

وكان الجيش الأوكراني قال -اليوم الجمعة- إنه نفذ ضربات بعيدة المدى خلال الليل في روسيا استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران وميناء تيمريوك في منطقة كراسنودار.

في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل طفل وإصابة آخرين في هجوم روسي استهدف مناطق سكنية في مقاطعة دنيبرو، بعد أن دمّر هجوم بمسيّرة منزلا وألحق أضرارا بمبانٍ أخرى بالمقاطعة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت مئات الهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة زاباروجيا، شملت غارات جوية، وقصفا مدفعيا.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 80 مسيّرة روسية في مواقع مختلفة من البلاد.

من جانبها، قالت الإدارة المدنية في مقاطعة خيرسون إن قصفًا روسيًّا استهدف بنى تحتية ومناطق سكنية، وأسفر عن إصابة 17 شخصا وتسجيل أضرار في عدد من المباني والمنشآت الخدمية.