عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نفذنا عمليات عدة ضد تنظيم الدولة واعتقلنا قادة في التنظيم
Published On 5/12/2025|
آخر تحديث: 20:22 (توقيت مكة)
عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نعيد هيكلة الأجهزة الأمنية ونحاسب من تثبت إدانتهم من أفرادها وننظم دورات تدريبية.
عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: لا أنكر حدوث تجاوزات من أفراد أمن بأحداث الساحل واعتقلنا بعضهم وطردنا آخرين.
عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: أصدرنا مدونة لضبط سلوكيات أفراد الأمن وسنصدر قريبا قانون العقوبات.
عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نفذنا عمليات عدة ضد تنظيم الدولة خلال العام المنصرم واعتقلنا قادة في التنظيم.
عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نعيد هيكلة الأجهزة الأمنية ونحاسب من تثبت إدانتهم من أفرادها وننظم دورات تدريبية.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة