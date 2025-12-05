عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نفذنا عمليات عدة ضد تنظيم الدولة واعتقلنا قادة في التنظيم

عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نعيد هيكلة الأجهزة الأمنية ونحاسب من تثبت إدانتهم من أفرادها وننظم دورات تدريبية.

عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: لا أنكر حدوث تجاوزات من أفراد أمن بأحداث الساحل واعتقلنا بعضهم وطردنا آخرين.

عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: أصدرنا مدونة لضبط سلوكيات أفراد الأمن وسنصدر قريبا قانون العقوبات.

عاجل | وزير الداخلية السوري للجزيرة: نفذنا عمليات عدة ضد تنظيم الدولة خلال العام المنصرم واعتقلنا قادة في التنظيم.

