أكسيوس يكشف الموعد المرتقب لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين أمس الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من عملية السلام في غزة قبل عيد الميلاد.

وأضاف أكسيوس أن مجلس السلام في غزة الذي يرأسه ترامب سيتولى رئاسة الهيكل الحاكم في غزة وأن واشنطن والوسطاء يريدون توفير كل العناصر اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية في غزة.

كما نقل أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن مجلس السلام ومواصلة تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة خلال أسابيع.

وقال ترامب الأربعاء إن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمضي قدما.. وستنفذ قريبا"، في حين تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات بشأن تعثر تنفيذ الاتفاق.

ومنذ توليه ولايته الثانية، قدّم ترامب دعما قويا لإسرائيل التي تشن منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 70 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما شهد القطاع اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بموجب خطة طرحها ترامب، إلا أن إسرائيل تخرق هذا الاتفاق يوميا، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.