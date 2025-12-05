توقيع اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام بين حكومة كولومبيا وجماعة "إي جي سي"

شهدت دولة قطر اليوم الجمعة مراسم توقيع اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام بين حكومة كولومبيا وما يعرف بالجيش الغايتاني لكولومبيا.

وفي بيان مشترك أصدرته كل من قطر والنرويج وإسبانيا وسويسرا، تم الإعلان أن الحكومة الكولومبية وجماعة "إي جي سي" اتخذتا خطوات مهمة نحو السلام.

وأثنت مجموعة الدول الوسيطة على الطرفين "وعلى انخراطهم البنّاء واستعدادهم للتوصل إلى تسويات في سعيهم نحو حل مستدام عبر الحوار".

وسبق وأن أعلنت دولة قطر عن توسطها في عملية بناء السلام بين حكومة جمهورية كولومبيا وجيش غايتانيستا الكولومبي المعلن ذاتيا، أو ما يطلق عليه "إي جي سي"، وذلك في "إطار التزام الدوحة الثابت "بحل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار على الصعيد الدولي".

تحديات

واستضافت الدوحة جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر/أيلول، واتفقا على عقد جولة أخرى بالدوحة.

وتعتبر "إي جي سي" أكبر جماعة مسلحة غير شرعية في كولومبيا بعد اتفاقية السلام التاريخية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المنحلة عام 2016.

ويبلغ تعداد جيش غايتانيستا الكولومبي نحو 7500 مقاتل، ويشكل أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الحكومة اليسارية في البلاد.

وسعى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو منذ انتخابه في 2022، إلى التفاوض على نزع السلاح وتسريح المقاتلين مع مختلف الجماعات المسلّحة.