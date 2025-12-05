عاجل,
أخبار|فلسطين

عاجل | بيان من 8 دول عربية وإسلامية: قلقون إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد

Published On 5/12/2025
آخر تحديث: 21:58 (توقيت مكة)

بيان من 8 دول عربية وإسلامية:

  • قلقون إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة لمصر.
  • نرفض بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.
  • نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب وما تضمنته من فتح معبر رفح بالاتجاهين.
  • نؤكد أهمية المضي في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل.
  • يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين وإدخال المساعدات لغزة دون قيد.
المصدر: الجزيرة

