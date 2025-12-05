عاجلعاجل,
عاجل | بيان من 8 دول عربية وإسلامية: قلقون إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
Published On 5/12/2025|
آخر تحديث: 21:58 (توقيت مكة)
بيان من 8 دول عربية وإسلامية:
- قلقون إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة لمصر.
- نرفض بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.
- نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب وما تضمنته من فتح معبر رفح بالاتجاهين.
- نؤكد أهمية المضي في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل.
- يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين وإدخال المساعدات لغزة دون قيد.
المصدر: الجزيرة