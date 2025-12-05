إدارة ترامب تخطط لتوسيع قائمة حظر السفر

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة.

وذكرت نويم في مقابلة مع فوكس نيوز "لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول". ولم تحدد نويم الدول التي ستتم إضافتها.

وقبل أيام، أعلنت إدارة ترامب عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف الحد من الهجرة، تمثلت في تجميد جميع طلبات الهجرة المقدمة من رعايا 19 دولة، من بينها أفغانستان واليمن والسودان.

وحسب مذكرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، فقد تم تعليق معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية للمواطنين المنتمين إلى 12 دولة خاضعة لحظر السفر منذ يونيو/حزيران.

وتشمل القائمة أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. كما أُضيفت 7 دول أخرى إلى القائمة، هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأكدت المذكرة أن الملفات المتعلقة بمواطني هذه الدول، بمن فيهم من دخلوا الولايات المتحدة بعد 20 يناير/كانون الثاني 2021، ستخضع لعمليات تدقيق موسّعة قد تشمل إعادة فحص طلبات سبق البت فيها.