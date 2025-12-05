نعيم قاسم: إشراك مندوب مدني بلجنة الميكانيزم تنازل مجاني لإسرائيل

استنكر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قرار الحكومة اللبنانية إرسال ممثل مدني للمشاركة في اللجنة الثلاثية المعنية بآلية مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبرا الخطوة "تنازلا مجانيا" يقدم لإسرائيل ويمنحها مكاسب سياسية دون مقابل.

وقال قاسم -في خطاب متلفز خلال حفل للحزب اليوم الجمعة- إن إشراك مدني لبناني في لجنة الميكانيزم يمثل "سقطة إضافية" تضاف إلى ما وصفه بـ"خطيئة" قرار الخامس من أغسطس/آب المتعلق بنزع سلاح الحزب، واعتبر هذا المسار توسعا غير مبرر في طبيعة اللجنة العسكرية التي أُنشئت أساسا لمتابعة الجوانب الميدانية والأمنية حصرا.

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى العودة للالتزام الحرفي بالمواقف اللبنانية السابقة والإطار العسكري التقني المحدد للجنة وقف إطلاق النار، معتبرا هذه الخطوة لا تنسجم مع ما أعلنته الدولة اللبنانية سابقا.

"ضوابط" تحمي موقف لبنان

وأكد قاسم أن حزب الله يتعاون مع الدولة ويدعم خيارها الدبلوماسي لوقف الهجمات الإسرائيلية، لكن "ضمن ضوابط واضحة تحمي موقف لبنان".

وشدد على أن الحدود التي يجب أن يقف عندها أي اتفاق مع إسرائيل ترتبط بجنوب الليطاني حصرا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أن واشنطن "لا علاقة لها بالسلاح ولا بإستراتيجية الدفاع ولا بخلافات اللبنانيين الداخلية" في إشارة إلى رفض أي دور أميركي يتجاوز الإطار التقني لآلية وقف النار.

وشهدت اجتماعات اللجنة المعنية بمراقبة وقف النار أول أمس الأربعاء مشاركة مبعوثَين مدنيين (لبناني وإسرائيلي) للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة قالت الرئاسة اللبنانية إنها تهدف إلى "إبعاد شبح حرب ثانية" عن البلاد.

وكان الرئيس جوزيف عون كلف السفير سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم، مشيرا إلى أن التكليف جاء بعد مشاورات مع رئيسيْ البرلمان والحكومة بشأن ضرورة إجراء مفاوضات، وإدخال شخص مدني إلى اللجنة.

إعلان

ويُعد كرم أول شخصية مدنية غير عسكرية تمثل لبنان بهذه الاجتماعات، في خطوة تنقل المسار من إطاره العسكري التقني البحت إلى مقاربة مدنية ذات غطاء سياسي واضح.

وقد انضم إلى اجتماع "الميكانيزم" -أول أمس- كل من كرم ومدير السياسة الخارجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، في خطوة رحبت بها واشنطن وباريس المشاركتان في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المحادثات عُقدت "في أجواء إيجابية" موضحا أنه "تم الاتفاق على بلورة أفكار لتعزيز تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان" مشددا على أن "نزع سلاح حزب الله لا مفرّ منه".

وتوصلت إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف النار، برعاية أميركية وفرنسية، بعد عام من العدوان الإسرائيلي على لبنان. ورغم سريان الاتفاق، لا تزال إسرائيل تنفذ غارات يومية على مناطق مختلفة في لبنان، كما أبقت على قواتها في 5 تلال في الجنوب.