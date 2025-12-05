أخبار|تركيا

بعد عام من انتصار الثورة.. كم سوريًا عاد إلى وطنه؟

سوريون بعد إسقاط نظام بشار الأسد (رويترز)
Published On 5/12/2025
|
آخر تحديث: 17:24 (توقيت مكة)

حفظ

وثقت الأمم المتحدة عودة أكثر من مليون و208 آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، في تحول يعكس تغيرا لافتا في المشهدين السياسي والإنساني داخل سوريا.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

وتصدرت تركيا قائمة الدول التي شهدت أكبر عدد من السوريين العائدين، تلتها لبنان، ثم الأردن والعراق، وقد سجلت مصر النسبة الأقل. كما عاد نحو 1900 سوري من دول الاتحاد الأوروبي.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

وتشكل الإناث النسبة الكبرى بين العائدين، حيث بلغ عددهن أكثر من 627 ألف امرأة مقابل نحو 581 ألف رجل.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

وقد أظهر توزيع الأعمار أن الأطفال دون 18 عاماً شكلوا 57% من إجمالي العائدين، وشكّل الشباب 41%، أما من تجاوزوا الستين عاماً فبلغت نسبتهم 2% فقط.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

وعلى صعيد المدن، تصدرت دمشق قائمة الأكثر استقبالا للعائدين بعدد 219 ألفا و833 شخصا، تلتها حلب (185 ألفا و326) ثم إدلب (172 ألفا و280) وقد سجلت باقي المحافظات مجتمعة عودة أكثر من نصف مليون شخص.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

ورغم عودة مئات آلاف السوريين إلى وطنهم، فإن عددا قليلا منهم تمكن من العودة إلى منازلهم. فقد تعرض نحو 64 ألفا و282 منزلا للتدمير الكامل، وتضرر 71 ألفا و328 منزلا جزئيا، ولحقت أضرار طفيفة بـ42 ألفا و844 منزلا، ويُقدّر حجم الأنقاض بحوالي 6.9 ملايين طن.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

ولا يزال أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري ينتظرون العودة، إلى جانب 6 ملايين نازح داخليا يترقبون فرصة العودة إلى منازلهم التي هجروا منها.

بين الدمار والأمل كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد؟

ويعكس المشهد الإنساني في سوريا اليوم مزيجا من مأساة الدمار وشرارة الأمل، وسط تحديات إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

المصدر: الجزيرة

إعلان