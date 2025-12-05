قراصنة يهاجمون سفينة في باب المندب

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة كانت تمر عبر مضيق باب المندب على بعد 15 ميلا بحريا غرب اليمن تعرضت لهجوم من قراصنة مشتبه بهم.

وذكر مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني في المملكة المتحدة أن الحادث شهد مطاردة سفينة من قبل سفن أصغر حجما أطلقت النار عليها.

كما أفاد بأن القوارب غادرت الموقع، ونقل عن ربان السفينة قوله إن الطاقم بخير، وإنها تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي.

وقالت شركة الأمن الخاصة "ديابلوس غروب" إن السفينة تعرضت لهجومين، وإن حراسا مسلحين على متنها أطلقوا النار ردا على ذلك، وأكدت الشركة أن طاقمها سالم، ووصفت السفينة بأنها ناقلة بضائع سائبة.

ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، ويفصل القارة الأفريقية عن شبه الجزيرة العربية.

وشهدت المنطقة هجمات شنها الحوثيون في اليمن على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تصاعد أعمال القرصنة من الصومال، لكن الحوثيين أوقفوا هجماتهم مع استمرار وقف إطلاق النار الهش في القطاع.