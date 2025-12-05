جيش غينيا بيساو يبرر الانقلاب بـ"مخاطر حرب أهلية عرقية"

أعلن الجيش في غينيا بيساو، أمس الخميس، أن استيلاءه على السلطة جاء بسبب ما وصفه بـ"خطر اندلاع حرب أهلية ذات طابع عرقي" عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، في أحدث حلقة من سلسلة الانقلابات التي عرفتها البلاد منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.

وأطاح العسكريون في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، متذرعين بداية بوجود "شبكات تهريب مخدرات" تسعى لنشر الفوضى. لكنهم عادوا لاحقا ليؤكدوا في وثيقة أعلنوا فيها تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي الاستشاري" أن البلاد تواجه وضعاً سياسيا "خطيرا" قد يتطور إلى حرب أهلية.

وجاء في قرار صادر عن القيادة العسكرية العليا أن "القوات المسلحة اضطرت مرة أخرى للتدخل، مما أدى إلى تغيير جديد في النظام الدستوري بالقوة".

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها غير قادرة على نشر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، بعدما اقتحم مجهولون مقارها يوم الانقلاب وأتلفوا سجلاتها.

وقد تنافس في انتخابات غينيا بيساو -التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني- الرئيس المخلوع إمبالو وخصمه فرناندو دياس الذي أعلن من جانب واحد أنه الفائز.

وقام الجيش بتعيين الجنرال هورتا إنتا، وهو من المقربين من إمبالو، لقيادة إدارة انتقالية لمدة عام واحد.

يُذكر أن غينيا بيساو تشهد تاريخا مضطربا، إذ عرفت 4 انقلابات وعددا كبيرا من المحاولات الفاشلة منذ استقلالها، مما جعلها إحدى أكثر دول غرب أفريقيا عرضة للتقلبات السياسية والعسكرية.