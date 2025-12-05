شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي مروحي ومدفعي خارج الخط الأصفر بغزة

استشهدت امرأة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج الخط الأصفر في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، حسبما قال الدفاع المدني في قطاع غزة.

ونقلت سيارات الإسعاف عددا من المصابين بنيران القوات الإسرائيلية إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مروحيات إسرائيلية أطلقت نيرانا كثيفة على المناطق الشرقية داخل الخط الأصفر في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح المراسل أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار في المنطقة.

وفي وقت سابق، نسف جيش الاحتلال مباني سكنية داخل الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي المدينة.

يأتي ذلك وسط تصعيد قوات الاحتلال هجماتها على مناطق الخط الأصفر شرقي القطاع من خلال قصف ونسف متكرر للمنازل والبنية التحتية واستهداف مباشر للمدنيين.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ سريانه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علاوة على موجات التصعيد التي تشنها بذريعة تعرّض جنودها لهجمات من مقاتلين فلسطينيين في رفح.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 350 فلسطينيا قُتلوا منذ بدء اتفاق التهدئة المؤقتة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.