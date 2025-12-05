أميركا تعلّق بعض عقوباتها على شركة لوك أويل الروسية

أعلنت الولايات المتحدة تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة الطاقة الروسية "لوك أويل"، بما يسمح لمحطات الوقود التابعة للشركة خارج روسيا بمواصلة عملها حتى 29 أبريل/نيسان 2026.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، أن التعامل مع هذه المحطات مسموح به لتفادي معاقبة زبائنها ومورديها، لكنها اشترطت ألا تحوّل العائدات إلى روسيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الخزانة إنها مددت التفويض "لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمستهلكين والموردين الذين يسعون إلى الدخول في معاملات عادية"، مع محطات خدمة التجزئة التي تشمل محطات تابعة لشركة الطاقة الروسية.

ويسمح هذا الإجراء لمحطات الوقود التي تحمل علامة "لوك أويل" التجارية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والأميركيتين بمواصلة العمل خارج روسيا حتى التاريخ المذكور آنفا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت عقوبات على روسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية، استهدفت شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأبدت وزارة الخزانة الأميركية حينها استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا، التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية"، وأضاف: "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".

ومثّلت هذه العقوبات تحولا كبيرا في سياسة ترامب، الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بعدما كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية، وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، ردا على شرائها النفط الروسي بأسعار مخفضة.