وصفه ترامب بالبلطجي.. استدعاء المدعي العام السابق للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس

استُدعي المدعي العام السابق جاك سميث، الذي قاد التحقيقين الجنائيين الفدراليين بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتخابه، للمثول في وقت لاحق من الشهر الحالي أمام لجنة في الكونغرس خلف أبواب مغلقة.

وأصدر النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، استدعاء إلى سميث أمس الأربعاء يأمره بالإدلاء بشهادته في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وكان سميث طلب الإدلاء بشهادته علانية، لكن اللجنة اختارت بدلا من ذلك أن يتم ذلك خلف أبواب مغلقة.

واتهم سميث ترامب بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض والتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم تصل أي من القضيتين إلى المحاكمة، وقام سميث، تماشيا مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه، بإسقاطهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أمس إن سميث "بلطجي" و"رجل شرير"، مضيفا أنه يود أن يراه يدلي بشهادته علنا، وتابع "أفضل أن أراه يدلي بشهادته علنا، لأنه لن يتمكن من الإجابة عن أسئلة" اللجنة.

ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، يحض ترامب وزارة العدل على رفع قضايا ضد سميث وعدد من المعارضين السياسيين الآخرين.

وانتقد النائب جيمي راسكين، الديمقراطي البارز في لجنة القضاء بمجلس النواب، القرار الذي اتخذه الجمهوريون في لجنة الرقابة بعدم السماح لسميث بالإدلاء بشهادته علنا، وقال في بيان "ما الذي يخشاه زملاؤنا إلى هذا الحد حتى لا يسمحوا للشعب الأميركي بسماعه مباشرة؟".

وأضاف أن "الشعب الأميركي يستحق أن يسمع الحقيقة الكاملة حول الجهود التي بذلها سميث على مدى سنوات للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها دونالد ترامب وشركاؤه في المؤامرة ومحاسبة مرتكبيها".

كذلك، أعرب بيتر كوسكي محامي سميث عن خيبة أمله أيضا بسبب عدم السماح لموكله بالإدلاء بشهادته علنا.

إعلان

وقال في بيان أرسل لوسائل إعلام أميركية "قبل 6 أسابيع تقريبا، عرض جاك الظهور طواعية أمام لجنة القضاء في مجلس النواب في جلسة استماع مفتوحة للإجابة عن أي أسئلة لدى المشرعين حول تحقيقه في جهود الرئيس ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني والاحتفاظ بوثائق سرية".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل لأن العرض رُفض، ولأن الشعب الأميركي سيحرم من فرصة الاستماع مباشرة إلى جاك بشأن هذه المواضيع".