اتفاق سلام "تاريخي" اليوم بين الكونغو ورواندا بواشنطن

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds a picture of himself with Rwanda's Foreign Minister Olivier Nduhungirehe, during a meeting with Foreign Minister Nduhungirehe and the Democratic Republic of the Congo's Foreign Minister Therese Kayikwamba Wagner in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., June 27, 2025. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع مع وزير خارجية رواندا ونظيرته الكونغولية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بواشنطن (رويترز)
Published On 4/12/2025
آخر تحديث: 09:34 (توقيت مكة)

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأميركية واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، في مشهد يوصف بأنه "تاريخي"، لتوقيع اتفاق سلام برعاية الرئيس دونالد ترامب، وذلك في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة "إم 23" الذين تتهم رواندا بدعمهم.

خلفية متوترة

اللقاء الذي سيعقد اليوم 4 ديسمبر/كانون الأول يأتي بعد أشهر من وساطة أميركية بدأت في أبريل/نيسان الماضي، ومرت بمحطات عدة أبرزها توقيع وزراء خارجية البلدين بالأحرف الأولى على اتفاق سلام في يونيو/حزيران، ثم التوصل إلى إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

FILE PHOTO: Democratic Republic of Congo military personnel (FARDC) patrol against the Allied Democratic Forces (ADF) and the National Army for the Liberation of Uganda (NALU) rebels near Beni in North-Kivu province, December 31, 2013. The Democratic Republic of Congo is struggling to emerge from decades of violence and instability, particularly in its east, in which millions of people have died, mostly from hunger and disease. A 21,000-strong United Nations peacekeeping mission (MONUSCO) is stationed in the country. REUTERS/Kenny Katombe/File Photo
أفراد من جيش الكونغو الديمقراطية خلال دوريات قرب مدينة بيني في إقليم شمال كيفو (رويترز)

غير أن هذه الخطوات لم تنعكس عمليا على الأرض، حيث لا تزال القوات الرواندية موجودة إلى جانب متمردي "إم 23″، في حين لم يتم تحييد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تضم عناصر هوتو متورطين في الإبادة الجماعية برواندا عام 1994.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيسين. ففي صربيا، اتهم تشيسيكيدي نظيره الرواندي بأنه "طعنه في الظهر" عبر دعم المتمردين، مؤكدا أن "لا دمج ولا مزج" في الجيش الوطني.

أما كاغامي، فقد رد باتهام تشيسيكيدي بعدم احترام الالتزامات السابقة، معتبرا أن لقاء واشنطن "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنه ليس نهاية المطاف.

مراسم التوقيع

بحسب مصادر دبلوماسية، ستبدأ المراسم صباح اليوم الخميس بتوقيت واشنطن بلقاءات قصيرة بين ترامب وكل من الرئيسين على حدة، يعقبها اجتماع ثلاثي في المكتب البيضاوي بحضور وزراء الخارجية.

epa12554713 Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi attends a press conference with the Serbian president after their meeting in Belgrade, Serbia, 28 November 2025. The president of the Democratic Republic of the Congo is on an official state visit to Serbia. EPA/ANDREJ CUKIC
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي يحضر مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الصربي في بلغراد (الأوروبية)

ثم تنتقل الوفود إلى معهد السلام الأميركي حيث سيكون التوقيع الرسمي على الوثائق بحضور عدد من القادة الأفارقة بينهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الأنغولي جواو لورينسو، ورئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي، إضافة إلى الرئيس التوغولي فور غناسينغبي الذي يُتوقع أن يحضر أيضا.

Rwanda's President Paul Kagame attends the Global Gateway Forum in Brussels, Thursday, Oct. 9, 2025. (AP Photo/Virginia Mayo)
رئيس رواندا بول كاغامي يحضر منتدى "البوابة العالمية" في بروكسل الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (أسوشيتد برس) 

وسيوقع تشيسيكيدي وكاغامي على وثيقتين أساسيتين: الأولى تلخص اتفاق السلام الموقع في يونيو/حزيران، والثانية تؤكد إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما ستوقع الولايات المتحدة مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من الكونغو ورواندا بشأن الاستثمار، في خطوة تعكس اهتمام واشنطن بتأمين سلاسل توريد المعادن الإستراتيجية في المنطقة، خصوصا الكوبالت والذهب، عبر الاعتماد على قطاع التعدين الكونغولي والبنية التحتية الرواندية للتكرير.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 03: U.S. President Donald Trump's name is seen recently placed on the outside of the United States Institute of Peace (USIP) building headquarters on December 03, 2025 in Washington, DC. This addition was made ahead of the Trump administration hosting a deal-signing between the leaders of Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
اسم الرئيس ترامب على واجهة مقر معهد السلام الأميركي الذي يستضيف توقيع اتفاق السلام الرواندي الكونغولي (الفرنسية)

الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز دورها كوسيط دولي في القارة الأفريقية، وإلى تقديم ترامب بصورة "رئيس السلام".

كما أن حضور قادة أفارقة بارزين يعكس رغبة واشنطن في إضفاء شرعية إقليمية على الاتفاق، وربط السلام بالتكامل الاقتصادي، في وقت تؤكد فيه كينشاسا أن "لا تجارة إقليمية من دون سلام واستعادة الثقة".

KOLWEZI, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - MAY 26: Two teenage girls work inside a narrow pit at an artisanal cobalt and copper mine on May 26, 2025 in Kolwezi, Democratic Republic of Congo. (Photo by Michel Lunanga/Getty Images)
فتاتان تعملان في منجم للكوبالت والنحاس في مدينة كولويزي بجمهورية الكونغو الديمقراطية (غيتي)

ورغم الطابع الاحتفالي للمراسم، فإن الشكوك تحيط بقدرة الاتفاق على إحداث تغيير ملموس. فالمعارك في جنوب كيفو لم تتوقف، والاتهامات المتبادلة بين الجيش الكونغولي ومتمردي "إم 23" تتواصل، في حين يرى مراقبون أن غياب الثقة بين الرئيسين يشكل عقبة أمام أي تسوية حقيقية.

المصدر: أفريكا ريبورت + الجزيرة

