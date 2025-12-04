نتنياهو يعين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعيين سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، وهو ما أثار احتجاجات داخل المؤسسة الأمنية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، أُجريت مقابلات مع عدد من المرشحين لهذا المنصب، ووقع الاختيار على السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ليحل محل الرئيس الحالي للموساد ديفيد برنيع، الذي ينهي ولاية من 5 سنوات في منصبه في يونيو/حزيران 2026.

ويُعرض قرار رئيس الوزراء على اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، وفقا للبيان.

وقد تولى غوفمان مناصب عملياتية وقيادية بالجيش، منها قائد بسلاح المدرعات، ورئيس مقر عمليات الحكومة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن غوفمان أصيب بجروح خطرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال اشتباك مع مقاتلين من حركة حماس بمحيط قطاع غزة.

ولمدة عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

انتقادات داخل الموساد

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قرار نتنياهو "يشكل صدمة للموساد"، وأرجعت ذلك إلى أن رئيس الموساد دأب على اقتراح مرشحين اثنين خلفا له من داخل الجهاز وعرضهما على رئيس الوزراء لاختيار أحدهما.

واستدركت "لكن هذه المرة، اختار نتنياهو سكرتيره العسكري، مما قد يشير إلى انعدام الثقة بينه وبين رئيس الموساد".

بدورها قالت القناة الـ13 إن قلقا بالغا ساور الموساد طوال الفترة الأخيرة من احتمال تعيين نتنياهو لغوفمان، وتابعت إن الجهاز ينتقد هذا التعيين لافتقار غوفمان للخبرة في مجال الاستخبارات.

ونقلت عن مسؤول أمني كبير لم تسمه "إن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، ضالعة في هذا التعيين".

وأضافت القناة أن جهاز الموساد يقدر حدوث موجة استقالات على خلفية التعيين، ونقلت عن كبار المسؤولين في الجهاز أن غوفمان غير مناسب، وأنه يفتقر إلى الخلفية الاستخبارية، وسيستغرق سنة أو سنتين للتأهل للمنصب.

وأفادت هيئة البث الرسمية بأن مسؤولين كبارا سابقين بالموساد انتقدوا تعيين غوفمان لافتقاره أي خلفية استخبارية أو معرفة بجوهر عمل الموساد.