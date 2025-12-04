مفوضية اللاجئين تحصد تعهدات تمويل بأكثر من 1.5 مليار دولار

حصدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء الماضي على تعهدات تمويلية بأكثر من 1.5 مليار دولار للعام 2026، على الرغم من تراجع المساهمات الدولية.

وقال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "إن التعهدات التي قُدمت اليوم تُظهر أن العالم لم يدِر ظهره للأشخاص الذين أجبروا على الفرار، وأن الدعم للاجئين مستمر".

وخلال مؤتمر للمانحين في جنيف، تعهدت الدول بتخصيص 1.161 مليار دولار للمفوضية للعام 2026، وهو مبلغ "أكبر بقليل مما تم التعهد به العام الماضي، والذي كان بالفعل الأكبر على الإطلاق"، وفق المنظمة.

وبفضل تعهّد إضافي قدره 350 مليون دولار من القطاع الخاص، يبلغ إجمالي المبلغ المعلن أكثر من 1.5 مليار دولار، ما يغطي نحو 18% فقط من احتياجات التمويل المتوقعة للمفوضية للعام المقبل.

وهناك مساهمات إضافية متوقّعة في الأشهر المقبلة، خصوصا من بعض الحكومات التي لا تسمح أنظمتها المالية بتعهّدات مبكرة، وفق البيان.

ومن بين المساهمين الحكوميين الرئيسيين الدانمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنروج، إضافة إلى مساهمات "زادت بشكل ملحوظ" من أيرلندا ولوكسمبورغ وآيسلندا. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل كبير للعام 2026، وفق المفوضية التي لم تحدد المبلغ.

مع ذلك، تشير الوكالة الأممية إلى أن التعهدات وإن كانت مشجعة للعام 2026 "فإنها تُبرز منحى مقلقا، إذ انخفضت التعهدات غير المقيدة بوجهة استخدام محددة إلى 17%، أي نحو نصف ما كانت عليه في العام 2023".

وفي عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفضت الولايات المتحدة التي كانت تقليديا أكبر مانح على الصعيد الدولي للمساعدات الخارجية. وكانت واشنطن مسؤولة عن أكثر من 40% من ميزانية المفوضية، كما بدأت دول مانحة كبرى أخرى تقليص مساهماتها المالية.