"مصير محتوم للعملاء".. مغردون يعلقون على مقتل ياسر أبو شباب

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل قائد المليشيا المدعومة إسرائيليا في قطاع غزة، ياسر أبو شباب، على يد مجهولين.

وقالت الإذاعة إن تقديرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل تشير إلى أن أبو شباب قُتل على يد أحد رجاله، في حين وصف مصدر للإذاعة مقتله بأنه "تطور سيئ لإسرائيل".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اتهامات إثيوبية لمصر تثير جدلا واسعا على المنصات

اتهامات إثيوبية لمصر تثير جدلا واسعا على المنصات list 2 of 2 غرق طفل بمنافسات للسباحة يهز المنصات بمصر ومطالب بالمحاسبة end of list

وبحسب مغردين، فإن الحدث شكل صدمة كبيرة في الإعلام العبري، إذ جاء بعد أيام قليلة من نشر مليشيا أبو شباب مقاطع تظهر اعتقال مقاومين وتعذيبهم.

وتحدث نشطاء عن أنباء تشير إلى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من قتله في كمين رغم وجوده في عمق رفح وخلف الخط الأصفر حيث تنتشر قوات الاحتلال.

صدمة كبيرة في الإعلام العبري — فبعد أيام قليلة من نشر ميليشيا أبو شباب مقاطع تُظهر اعتقال مقاومين وتعذيبهم، تمكنت المقاومة من اغتيال ياسر أبو شباب، المطلوب الأول لها داخل العمق في رفح وخلف الخط الأصفر. ويُعتبر أحد أبرز العملاء الذين حظوا بحماية إسرائيل، حيث يقع مقره في أكثر نقطة… https://t.co/SDs8d4qY3u pic.twitter.com/lnefIK6S6A — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 4, 2025

وأشار النشطاء إلى أن مصير نائبه غسان الدهيني، الذي كان رفقته في الكمين، لا يزال مجهولا حتى الآن.

واعتبروا أن العملية ستثير الرعب في قلوب المليشيات الأخرى، وتهز صورة الحماية الإسرائيلية لها، بعد فشل تل أبيب في حماية أبرز شخصية اعتمدت عليها لتنفيذ مهام داخل غزة.

وتبنى الإعلام العبري سريعا رواية أمنية تزعم أن مقتل أبو شباب جاء من "صراع عائلي"، وهو ما بثّته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

هكذا تنتهي الخيانة دائمًا: بصمت مُهين، وباب يُغلق، وتاريخ أسود لا يمحوه التراب — Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) December 4, 2025

ورأى بعض المعلقين أن احتمال تصفية أبو شباب من أتباعه قائم، نتيجة صراعات على النفوذ، في حين أشار آخرون إلى أن المقاومة قد تكون وراء العملية.

بعض المصادر تتحدث عن كمين نفذه مجهولون ومصادر أخرى تتحدث عن خلافات داخلية — نادية بنت محمد (@nadyabntmh) December 4, 2025

في المقابل، تداول نشطاء أن أبو شباب ونائبه غسان الدهيني وقعا في كمين شرق رفح جنوبي قطاع غزة، ولفظا أنفاسهما الأخيرة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي. وكتب أحدهم:

إعلان

"رفح تتصرف وكأنها عاصمة العالم، لا تفنى وكأنها العنقاء… المجد لرفح، الخلود لرفح، البركة لرفح… اللهم ارفع بنيان رفح وذكرها واجعل أهلها سادة الأرض والتاريخ".

آخر ما نُشر على صفحة العميل الهارب المقتول على يد رجال المقاومة في رفح، ياسر أبو شباب كان محاولة استعراض بائس للقوة عبر صور ومقاطع تُظهره داخل مناطق يحميها جيش الاحتلال… قبل أن ينتهي به الأمر مقتولًا في كمين وضع حدًا لخيانته pic.twitter.com/m6alfbGjbW — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) December 4, 2025

ويرى مراقبون أن هذا التطور يؤكد استمرار المقاومة في رصد العناصر الأمنية المشتبه بها بدقة، ويطرح تساؤلات عن حجم الاختراقات الأمنية في صفوف المليشيات المتعاونة مع الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العمليات الميدانية جنوب القطاع.

واعتبر كثيرون أن ما جرى "مصير محتوم للجواسيس، وعبرة لمن يعتبر".