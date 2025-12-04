قدّم السفير اللبناني هنري قسطون، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، منهيا شغورا دام 4 سنوات في منصب سفير بلاده لدى دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشيباني استقبل في دمشق قسطون، وتسلم نسخة عن أوراق اعتماده تمهيدا لمباشرة مهامه سفيرا لجمهورية لبنان لدى سوريا.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين لبنان وسوريا فعليا في أواخر عام 2008، حيث عُيّن ميشال الخوري أول سفير للبنان لدى دمشق، في خطوة تاريخية تمت أول مرة منذ استقلال البلدين.

واستمر الخوري في منصبه حتى نهاية عام 2013، إذ أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية. تبع ذلك أول انقطاع في التمثيل الدبلوماسي برتبة سفير، واستمر هذا الشغور نحو 4 سنوات.

وفي أواخر عام 2017 تولى سعد زخيا مهامه سفيرا ثانيا لدى دمشق، غير أن ولايته انتهت في أواخر عام 2021، لتدخل العلاقات مرحلة شغور جديدة استمرت قرابة 4 سنوات أخرى، حتى تعيين قسطون سفيرا ثالثا للبنان عام 2025.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن طارق متري، نائب رئيس الوزراء اللبناني، أن التبادل الدبلوماسي بين بلاده وسوريا سيعود قريبا.

وقال متري، في مقابلة تلفزيونية حينها، إن العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة، يشكو منها معظم اللبنانيين.

وتحدث عن "فرصة لبناء تلك العلاقات على أسس جديدة، قائمة على التكافؤ والاحترام المتبادل والندية، لا أن يفرض أحدهما وصايته على الآخر"، واصفا العلاقة الحالية بين لبنان وسوريا بأنها "قائمة على صفحة بيضاء".