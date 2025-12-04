قطر تطلق مبادرة عاجلة لدعم ضحايا الفيضانات في سريلانكا وفيتنام

أطلق صندوق قطر للتنمية مشروعين إغاثيين عاجلين لدعم نحو 28 ألفا و500 شخص من متضرري الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام وسريلانكا، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، إن "هذه التدخلات الإغاثية تكرس التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعوب التي تواجه أزمات إنسانية متفاقمة، لا سيما تلك الناجمة عن الكوارث المناخية".

وأضافت "دعمنا اليوم لكل من فيتنام وسريلانكا هو امتداد لنهج يرتكز على تعزيز التضامن الدولي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتمكين المجتمعات من استعادة استقرارها وبناء قدراتها من جديد، مؤكدة أن قطر ستواصل العمل مع شركائها لضمان تقديم استجابة فعّالة تُلبّي الاحتياجات العاجلة وتضع الأسس لتعافٍ مستدام.

وبحسب صندوق قطر للتنمية فإن التدخل الإنساني في فيتنام والمنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري إلى دعم جهود التعافي المبكر في المجتمعات الأكثر تضررًا، وذلك من خلال تقديم منح نقدية متعددة الأغراض للأسر المتضررة، وتوفير بذور وخضروات مقاومة للفيضانات، والمستلزمات والأدوات الزراعية اللازمة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة.

كما يتضمن المشروع تقديم دعم مباشر للمزارعين والصيادين للمساهمة في إعادة بناء مصادر دخلهم، مع إمكانية تنفيذ أنشطة "النقد مقابل العمل" لإصلاح البنى الزراعية والمجتمعية المتضررة. ومن المقرر أن يستفيد من هذا التدخل نحو 4 آلاف أسرة، أي ما يعادل 16 ألف فرد.

أما في سريلانكا، فسيوفر التدخل الإغاثي المنفّذ بالشراكة مع قطر الخيرية مساعدات إنسانية عاجلة للأسر التي فقدت مساكنها وممتلكاتها جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ويتضمن المشروع توزيع 2500 حقيبة إغاثية شاملة تحتوي على المواد الغذائية والملابس ومستلزمات النظافة والأدوات المنزلية الأساسية، بالإضافة إلى توفير معدات للبحث والإنقاذ لدعم السلطات المحلية في الاستجابة للطوارئ. ويستهدف هذا التدخل 12 ألفا و500 فرد خلال فترة تنفيذ تمتد ثلاثة أشهر.