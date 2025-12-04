أخبار|مبادرات إغاثية|اليمن

قطر الخيرية تطلق مشروعا طارئا لمكافحة المجاعة في اليمن

قطر الخيرية تطلق مشروعا طارئا للأمن الغذائي باليمن المصدر: الصور مهداة من قطر الخيرية إلى الجزيرة نت
قطر الخيرية تسعى لتوفير مساعدات غذائية عاجلة لنحو 25 ألف شخص في اليمن (الجزيرة)
Published On 4/12/2025
آخر تحديث: 03:46 (توقيت مكة)

أطلقت جمعية قطر الخيرية مشروعا طارئا لدعم الأمن الغذائي في اليمن لإنقاذ آلاف الأسر من خطر المجاعة، وذلك بالتنسيق مع كتلة الأمن الغذائي والسلطات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجا من النازحين والشرائح الهشة.

وقالت قطر الخيرية إنها بدأت تنفيذ في محافظة تعز مستهدفا 1780 أسرة، على أن يشمل قريبا محافظة الحديدة بعدد مماثل، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3560 أسرة (نحو 25 ألف شخص).

ويهدف المشروع إلى توفير الغذاء الأساسي في ظل الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا، إذ تحصل كل أسرة على 3 سلال غذائية تكفي احتياجاتها 4 أشهر ونصف، وتحتوي على القمح والأرز والسكر والزيت والبقوليات.

ويأتي هذا التدخل في وقت حرج بعد انسحاب العديد من المنظمات الدولية وتوقف برامج الإغاثة، وهذا زاد من خطر المجاعة في عدة محافظات يمنية.

قطر الخيرية تسعى لإيصال مساعدات غذائية للفئات الأشد احتياجا من النازحين والشرائح الهشة في اليمن (الجزيرة)

خطر المجاعة

ويعيش اليمن مأساة إنسانية منذ أكثر من عقد بسبب الحرب التي دمرت البنى التحتية وأفقدت الأسر مصادر الدخل، إضافة إلى الكوارث المناخية التي ضربت القطاع الزراعي، ما دفع الملايين إلى حافة المجاعة.

وقالت أكثر من 30 منظمة دولية ومحلية عاملة في اليمن، في بيان مشترك لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن اليمن يشهد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، إذ يواجه نصف السكان الجوع، ويعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن.

وأشار البيان إلى أن الوضع سيتدهور بوتيرة متسارعة، متوقعا أن يعاني أكثر من 18 مليون شخص من مستويات متأزمة من الجوع مطلع العام المقبل، بينهم نحو 41 ألفا معرضون لخطر المجاعة.

المصدر: الجزيرة

