غارة إسرائيلية تضرب خيام النازحين وتزيد المخاوف من انهيار التهدئة

تفقّد فلسطينيون، صباح اليوم الخميس، موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء واندلاع حريق كبير دمّر أجزاء من المخيم، وسط تنديد فلسطيني بما اعتُبر خرقا واضحا للتهدئة المؤقتة.

وبدت الخيام على الأرض محترقة والبطانيات والملابس وألعاب الأطفال متناثرة، بينما بحث السكان بين الركام عما تبقى من متاعهم وسط آثار الحريق والدمار.

وقال النازح جهاد سمير العرجا (35 عاما) "الناس والأطفال والنساء كانوا أشلاء. الجميع شارك في إخماد النار وأسطوانات الغاز والخيام التي اشتعلت".

وأعلن مستشفى الكويت التخصصي في غزة استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان، جراء قصف نفذته طائرات مسيّرة إسرائيلية على خيام للنازحين في المنطقة الساحلية التي تضم آلاف الأسر الفارّة من القتال.

وأكد رأفت أبو حسين، قريب أحد الشهداء، أن الغارة استهدفت خيام المدنيين بالكامل، وأن القصف أدى إلى مقتل عائلات بأكملها، مشيرا إلى أن المخيم صُمم لحماية السكان خلال هدنة سارية، وأن استهداف المدنيين يعد انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القصف، وقالت إنه يشكل "جريمة حرب موصوفة وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 350 فلسطينيا قُتلوا منذ بدء اتفاق التهدئة المؤقتة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.