عاجل | مراسل الجزيرة: قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس

Published On 4/12/2025
آخر تحديث: 07:27 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

