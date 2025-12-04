مادورو يعلّق على "اتصال قصير" أجراه مع ترامب

أثنى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاتصال الذي أجراه أمس الأربعاء مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي توعد مجددا مهربي المخدرات من دول أميركا الجنوبية.

وقال مادورو إن يمكن وصف الاتصال "بالودي والمبني على الاحترام المتبادل"، مضيفا أنه "يعني فتح باب الحوار بين دولتينا ونحن نرحب بالحوار من أجل السلام ونحن نرحب بالدبلوماسية".

وفي وقت سابق، تحدث ترامب عما أسماه اتصاله القصير مع مادورو، قائلا إن الأمر مع فنزويلا يتجاوز ممارسة حملة ضغط، مضيفا أنه أخبر مادورو ببعض الأمور خلال الاتصال.

وبشأن الحشد العسكري الأميركي المتواصل في منطقة الكاريبي، قال ترامب "سنبدأ قريبا في استهداف تهريب المخدرات برا".