ترامب: الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية وراندا يوقف عقودا من إراقة الدماء

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا بالتاريخي، وأكد خلال حفل توقيع الاتفاق بين رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي في واشنطن، اليوم الخميس ،الالتزام بوقف عقود من العنف وإراقة الدماء وبدء حقبة جديدة من التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس ترامب إن الاتفاق يضع تسوية لحرب كانت مستمرة منذ عقود، مشيدا برئيسي الدولتين اللذين أمضيا وقتا طويلا يتحدثان لإنهاء الحرب ، وأضاف "هذا يوم عظيم لبلديهما ولإفريقيا" مشيرا إلى أن الاتفاق يوقف عقودا من العنف وإراقة الدماء وبدء حقبة وئام وتعاون بين الدولتين.

وقال ترامب إن الصراع في شرق الكونغو هو ثامن حرب "ننهيها منذ عودتي للسلطة" مقدما الشكر لرئيس الوزراء- وزير الخارجية القطري ، ووصفه بـ " رجل عظيم لدوره في الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا".

وأكد الرئيس تشيسكيدي الإلتزام رسميا بتنفيذ جميع التزاماتنا الناشئة عن اتفاقية السلام مع رواندا بإخلاص تام، في حين وجه الرئيس الرواندي كاغامي الشكر لرئيس الوزراء – وزير الخارجية القطري ممثلا لأمير قطر على دوره في الاتفاق مع الكونغو الديمقراطية.

واستقبل ترامب الرئيسين تشيسكيدي وكاغامي في البيت الأبيض قبل توجههم إلى ما بات يعرف بـ"معهد دونالد جاي. ترامب للسلام" في واشنطن للتوقيع على اتفاق للسلام بعد أكثر من خمسة أشهر على اجتماع وزيري خارجية البلدين مع ترامب أيضا والإعلان عن اتفاق آخر لإنهاء النزاع.

ويأمل ترامب في أن يمهّد الاتفاق الطريق للولايات المتحدة للوصول إلى معادن حيوية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي منطقة تشهد أعمال عنف وتضم احتياطات للعديد من أهم المكوّنات المستخدمة في قطاع التكنولوجيا الحديثة مثل السيارات الكهربائية.

وبالتزامن مع التوقيع على الاتفاق ، تواصلت المعارك العنيفة في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تتقدّم مجموعة "إم23" المسلحة، التي تقول الأمم المتحدة إنها مدعومة من رواندا، في الأسابيع الأخيرة بمواجهة قوات كينشاسا.

وتفجّر النزاع القائم منذ مدة طويلة أواخر يناير/ كانون الثاني في مع سيطرة "إم23" على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

وبعد اتفاق يونيو/ حزيران، تعهّدت "إم23″ التي تنفى أي علاقة لها برواندا، وحكومة كينشاسا بوقف إطلاق النار بعد وساطة قطرية، لكن الطرفين تبادلا مذاك الاتهامات بخرقه.

وتُعدّ جمهورية الكونغو الديموقراطية أكبر مُنتج للكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي لبطاريات السيارات الكهربائية، كما تضم معادن حيوية أخرى مثل النحاس.

وذكرت حكومة الكونغو الديموقراطية بأن الاتفاق مع ترامب سيشمل اتفاقا للسلام وإطار عمل للتكامل الاقتصادي الإقليمي و"شراكة استراتيجية" بشأن الموارد الطبيعية.

لكن كينشاسا تشدد على أنه يتعيّن تحقيق السلام على الأرض قبل المضي قدما إلى مرحلة ثانية من التنمية الاقتصادية.

وتؤكد كيغالي أن أمنها مهدد منذ فترة طويلة من الجماعات المسلحة، ولا سيما القوات الديموقراطية لتحرير رواندا التي أنشأها قادة سابقون من قبائل الهوتو مرتبطون بالمجازر الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، وربطت كيغالي رفع "تدابيرها الدفاعية" بتحييد هذه الجماعات.