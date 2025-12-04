عاجل | ترامب: نضع تسوية لحرب كانت مستمرة منذ عقود في الكونغو الديمقراطية ورواندا

عاجل | ترامب: رئيسا الكونغو الديمقراطية ورواندا أمضيا وقتا طويلا يتحدثان لإنهاء الحرب وهذا يوم عظيم لبلديهما ولإفريقيا.

عاجل | ترامب: هذا اتفاق سلام تاريخي سينهي أحد أطول الصراعات في العالم أودى بحياة أكثر من 10 ملايين شخص.

عاجل | ترامب: أشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وهو رجل عظيم لدوره في الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

عاجل | ترامب: الصراع في شرق الكونغو هو ثامن حرب ننهيها منذ عودتي للسلطة

التفاصيل بعد قليل..