غارات إسرائيلية تستهدف قرى في جنوب لبنان

أفادت مراسلة الجزيرة أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدتي محرونه وجباع جنوبي لبنان، وذلك في أعقاب إنذار الجيش الإسرائيلي المواطنين بمناطق في جنوب لبنان بعزمه تنفيذ هجمات قريبة على مواقع ادعى أنها تابعة لحزب الله.

كما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مبان محددة في قريتي برعشيت والمجادل في الجنوب بإخلائها فورا، وكان متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في تدوينة على منصة إكس "سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان". متهما الحزب بمحاولة "إعادة إعمار أنشطته في المكان".

وأرفق أدرعي إنذاره بخريطتين لموقعين في قريتي جباع ومحرونة، وأنذر المواطنين بـ"الابتعاد عن الموقعين" بقدر 300 متر على الأقل.

ويعد هذا أول تصعيد كبير من إسرائيل على لبنان منذ زيارة بابا الفاتيكان إلى البلاد قبل أيام، وبعد ساعات من اجتماعات بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.