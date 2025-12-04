إسرائيل تصدر إنذار إخلاء لمبان في بلدتين بجنوب لبنان

أنذر الجيش الإسرائيلي المواطنين بمناطق في جنوب لبنان بعزمه تنفيذ هجمات قريبة على مواقع ادعى أنها تابعة لحزب الله.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على منصة إكس "سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان". متهما الحزب بمحاولة "إعادة إعمار أنشطته في المكان".

وأرفق أدرعي إنذاره بخريطتين لموقعين في قريتي جباع ومحرونة، وأنذر المواطنين بـ"الابتعاد عن الموقعين" بقدر 300 متر على الأقل.

ويعد هذا أول تصعيد كبير من إسرائيل على لبنان منذ زيارة بابا الفاتيكان إلى البلاد قبل أيام، وبعد ساعات من اجتماعات بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.