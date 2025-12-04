سجال لبناني إسرائيلي عقب اجتماع "نادر" لمتابعة الهدنة

في أول اجتماع مباشر بين ممثلين مدنيين من لبنان وإسرائيل منذ عقود، عقدت أمس الأربعاء بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان مباحثات تقنية عسكرية لمتابعة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وسط تجاذبات من الطرفين بشأن طبيعة الاجتماعات وأهدافها.

وقالت السفارة الأميركية في بيروت إن انضمام السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، إلى الاجتماع يعكس التزام اللجنة بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والسلام الدائم.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أن الأطراف في اللجنة رحبوا بمشاركة مدنيين اثنين، باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل اللجنة مرتكزا على حوار مدني مستدام، إضافة إلى الحوار العسكري.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاجتماع عقد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وإن إسرائيل أكدت على حتمية نزع سلاح حزب الله والاتفاق على صياغة أفكار لتعاون اقتصادي محتمل.

كما قال مكتب نتنياهو إن الاجتماع عقد بحضور أميركي في سياق الحوار الأمني المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. وأضاف أن نائب رئيس قسم السياسات الخارجية في مكتب رئيس الحكومة حضر الاجتماع مع الموفدة الأميركية ومع ممثلين لبنانيين.

وزعم المكتب أن اجتماع ما يعرف "بلجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية" عقد في أجواء إيجابية وشهد صياغة أفكار لتعاون اقتصادي محتمل كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار. وأشار إلى أن إسرائيل أوضحت أن نزع سلاح حزب الله أمر إلزامي بغض النظر عن التعاون الاقتصادي.

الموقف اللبناني

في المقابل، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام أو تطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن نتنياهو ذهب بعيدا في توصيفه لقرار ضم دبلوماسي مدني للجنة.

وقال سلام إن بلاده منفتحة على ضم مدنيين إلى وفد لبنان في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، وأضاف أن لبنان مستعد لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل، مؤكدا أن خطوة إدخال مدنيين إلى الوفد تحظى بمظلة سياسية محصنة.

وعلى وقع ضغوط أميركية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي، تجريد حزب الله من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، لكن الحزب رفض الخطة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري" لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفته بـ"تعاظم قدرات حزب الله"، وفق ادعائها.

وأُنشئت "لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية" بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية بين البلدين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتضم اللجنة كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة بجنوبي لبنان (يونيفيل).