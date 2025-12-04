بوتين: سنحرر دونباس ونوفوروسيا عسكريا أو بطرق أخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- إن روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا "بأي حال من الأحوال سواء عسكريا أو بطرق أخرى"، وتزامن ذلك مع هجمات لمسيرات أوقعت قتلى وجرحى في الأراضي الأوكرانية.

وأوضح بوتين أن بلاده عرضت على أوكرانيا سحب القوات من دونباس، وعدم القيام بأعمال عسكرية، لكن كييف تفضل القتال.

وفي ما يتعلق بخطة واشنطن من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال بوتين إن هناك قضايا في المقترحات الأميركية لم يوافق عليها وتمت مناقشتها في أثناء لقائه مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أول أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن بوتين قوله إن المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر نوقشت خلالها كل نقطة تقريبا، ووصف اللقاء بأنه كان ضروريا ومفيدا للغاية.

وأضاف أن المقترحات التي قدمها الوفد الأميركي لموسكو كانت مبنية على اتفاقيات ألاسكا مع الرئيس دونالد ترامب.

وشدد الكرملين -أمس الأربعاء- على أنه من الخطأ القول إن الرئيس بوتين رفض الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا بعد مفاوضات مع الوفد الأميركي، مؤكدا استعداد روسيا للقاء ممثلي الإدارة الأميركية "عدة مرات" للتوصل إلى حل بشأن أوكرانيا.

تطورات ميدانية

ميدانيا، أعلنت سلطات محلية في أوكرانيا مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف روسي على مناطق شرقي البلاد وجنوبيها.

فقد أعلنت سلطات خيرسون مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف روسي مكثف على المقاطعة الجنوبية.

وذكر مسؤولون في دونيتسك أن شخصين قتلا وجرح 13 آخرون في قصف روسي على المقاطعة الشرقية.

ومن جانبها، كشفت سلطات زاباروجيا تعرض المقاطعة إلى 900 هجوم روسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويتكون إقليم دونباس، الذي يقع في جنوب شرق أوكرانيا، من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تحتل روسيا حاليا نحو 88% من مساحتهما.

وأعلن بوتين، يوم الاثنين 21 فبراير/شباط 2022، اعتراف موسكو رسميا بدونيتسك ولوغانسك "جمهوريتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وذلك تمهيدا لضمهما على غرار شبه جزيرة القرم عام 2014.

وبينما يظل دونباس هاجسا إستراتيجيا لبوتين، يرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع أي تنازل عن الإقليم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.