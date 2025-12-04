الإغاثة الإنسانية التركية تقدم مساعدات لضحايا الفيضانات في إندونيسيا

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مساعدات غذائية على 500 أسرة متضررة من الفيضانات في إندونيسيا.

وذكرت الهيئة في بيان أن أكثر من 750 شخصا فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 2500 آخرون، وفُقد 650 شخصا في الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بينما اضطر 576 ألفا و300 شخص إلى الفرار من منازلهم جراء الكارثة.

وأفادت بأن إغلاق الطرق وتضرر خطوط الاتصالات في بعض القرى التي يصعب الوصول إليها، يعرقل جهود الإغاثة، مشيرة إلى أنها تبذل جهود إغاثة طارئة في المنطقة.

وأوضحت أنها وزعت مساعدات غذائية على 500 أسرة في إطار هذه الجهود، واستفاد 2400 شخص من المساعدات.

ولفتت إلى أنها قدمت أيضا وجبات ساخنة لـ500 من المنكوبين، وأن جهود الإغاثة الطارئة مستمرة في المنطقة.

ومنذ الأسبوع الماضي تشهد عدة دول في جنوب وجنوب شرق آسيا موجة أمطار موسمية غزيرة تسببت في فيضانات راح ضحيتها المئات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلند.